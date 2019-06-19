بالتعاون مع المملكة.. لبنان يطيح بأخطر مهربي الحبوب المخدرة إلى السعودية ودول الخليج

أعلنت الأجهزة الأمنية اللبنانية عن الإطاحة بأحد أخطر مهربي حبوب “الكبتاغون” إلى السعودية ودول الخليج، والذي يستخدم اسم “رودي نجار”، وذلك بعد ملاحقة استمرت عامًا كاملاً.
وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بأنه بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالمملكة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف هوية أحد أبرز المتورطين في هذه العمليات، والذي يعمل منذ حوالي ست سنوات في مجال تهريب الكبتاغون إلى الدول العربية بطريقة احترافية، مستخدما اسم “رودي نجار”، وهواتف خلوية مختلفة ومنازل متعددة في كل عملية تهريب يقوم بتنفيذها.
وأشارت إلى أنه نتيجة للمتابعة وعمليات الرصد والتعقّب التي استمرت حوالي سنة، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع من توقيفه في محلة كسارة – زحلة، وتبين أنه شاب لبناني من مواليد عام 1988.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه خلال التحقيقات اعترف بتنفيذ ١٢ عملية تهريب بأساليب مختلفة إلى السعودية ومصر وقطر واليمن والإمارات والسودان، ضُبط معظمها في حينه، وقدّر مجموعها بحوالي عشرين مليون حبة كبتاغون.
وبينت المديرية أنه تم توقيف باقي أفراد الشبكة الذين يحملون جنسيات لبنانية وسورية، وأعمارهم متفاوتة بين الثلاثينيات والخمسينيات، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل شبكة لتهريب الكبتاغون، كما تم توقيف سائق الشاحنة الذي كان يعمل على نقل الأدوات التي كانت تُخبأ الحبوب في داخلها من البقاع إلى بيروت.