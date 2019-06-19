شيخ الأزهر للاعب محمد صلاح: إلزم هذه الوصايا

وجه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عدة نصائح للاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك في اتصال أجراه معه.
وأعرب صلاح عن تقديره لشيخ الأزهر وسعادته الغامرة بالحديث معه، فيما رحب الطيب باتصال اللاعب الذي وصفه بالابن الخلوق والقدوة المتميزة للشباب، مشيدا بأخلاقه وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية.
ووجه الطيب عدة نصائح للاعب المصري، قائلا: أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء، ومساعدة الضعفاء”.وفق “أخبار 24”.
وتعهد صلاح في ختام الاتصال بالتمسك بالوصايا، ووعد بالاجتهاد ليكون عند حسن ظن شيخ الأزهر ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.
يذكر أن صلاح المتوج مؤخرا مع فريق ليفربول بدوري أبطال أوروبا، يستعد لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الجاري ولغاية 19 يوليو المقبل.