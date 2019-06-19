الأهلي يمهد صفقة خبراني

توصل المفاوض الأهلاوي، المكلف من قبل إدارة النادي الغربي، إلى اتفاق مبدئي مع محمد خبراني مدافع القادسية، وإدارة ناديه، بهدف الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، حسبما أبلغ “الرياضية” مصدر خاص.
وبحسب المصدر نفسه، تنتظر الإدارة الأهلاوية اعتماد نظيرتها في القادسية، للاتفاق على بقية تفاصيل الصفقة، ومن ثم الإعلان عنها رسميًا.
وأوضح المصدر أن استهداف خبراني يأتي تلبية لمطالبة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدرب الجديد، بدعم الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم.
ويتمثل هدف الأهلي المقبل في التوقيع مع مدافع أجنبي يجري حاليًا البحث عنه وفقًا للمصدر نفسه. وقبل عدة أسابيع، عزز الأهلي دفاعاته بخالد البركة الظهير الأيسر القادم من الحزم، بدعم من الأمير منصور بن مشعل عضو الشرف الذي سلمه النادي أمس مهام الإشراف العام على كرة القدم.
على صعيد متصل، أعلن الأهلي رسميًا أمس عن تعيينه برانكو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين مقبلين.