ابن نافل يبدأ نشاطه في الهلال بتجديد عقود ثلاثة لاعبين وفتح ملف التدريب

افتتح الرئيس الجديد المنتخب لنادي الهلال فهد بن نافل نشاطه في النادي، بفتح عدد من الملفات، بينها ملف تجديد عقود الثلاثي سالم الدوسري ومحمد جحفلي ومتعب المفرج، بالإضافة لملف الجهاز الفني والتعاقد مع مدرب الجديد.
وفيما يتعلق بملف التعاقد مع مدير فني جديد للفريق، يفاضل ابن نافل بين ثلاثة أسماء أوروبيان والاسم الثالث لاتيني، فيما أختارت إدارة الهلال الجديدة عبدالله الجربوع مديراً فنياً للنادي، بينما كشف ابن نافل أنه سيصدر مجموعة من القرارات الهامة بعد الاجتماع مع مجلس إدارته فور اعتماده من هيئة الرياضة.
وكان فهد بن نافل قد فاز بمنصب رئاسة نادي الهلال بعد فوزه الكاسح على منافسه موسى الموسى بحصوله على أكثر من 15 ألف صوت، مقابل حصول الموسى على 612 صوتاً فقط، ويعد ابن نافل الذي يمثل الرئيس رقم 20 لنادي الهلال أول رئيس منتخب للنادي.وفق “أخبار 24”.