منصور بن مشعل: صفقات نارية مفاجأة لجماهير الأهلي

عقب تولي وتنصيب أحمد الصائغ رئيسا للأهلي بالتزكية تقرر أن يتسلم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز مهام الاشراف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي ، حيث اعتمد سموه الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم بالنادي ، والتي جائت على النحو التالي:
محمد الشليه إداريا للفريق الأول ..ماجد الطويرقي مدير للفريق الأول..أحمد بامعوضة المدير التنفيذي للفريق الأول ..محمد الحارثي مدير قطاع الشباب والناشئين
وأكد عضو شرف النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، والمشرف العالم على كرة القدم بالنادي أن الراقي سيعقد عددًا من الصفقات المميزة خلال الأيام القليلة المقبلة.وفق “أخبار 24”.
وتحدث منصور بن مشعل عن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، قائلًا: “الصفقات خلال اليومين المقبلين.. سبق ووعدت جماهير النادي الأهلي وأنا عند وعدي بعقد صفقات قريبًا جدًّا”.
وتابع حديثه خلال مقطع الفيديو تم بثه عبر التواصل الإجتماعي ” تويتر” قائلا: “لا أريد أن أتحدث عن الصفقات، ولكنها ستكون مفاجأة لجماهير النادي الأهلي”.
وفي ختام حديثه، وجه منصور بن مشعل رسالة إلى رئيس مجلس الإدارة الجديد أحمد الصائغ وقال: “النادي أمانة في أعانقكم ويجب أن ترضوا ولاة الأمر أولًا ثم جماهير النادي الأهلي”.