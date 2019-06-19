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اخبار رياضية > الحائلي: اطمئنوا سترون «العميد» مختلفاً
19/06/2019   1:50 م

الحائلي: اطمئنوا سترون «العميد» مختلفاً

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أكد رئيس نادي الاتحاد الجديد أنمار الحائلي، أنه سيعمل وأعضاء إدارته على تقديم عمل مشرف يليق بحجم ومكانة العميد، مشيدا بالدعم اللامحدود “الذي حظيت به الأندية السعودية من قبل القيادة الرشيدة والاهتمام غير المستغرب من قبل رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وبمشيئة سنقدم كل ما بوسعنا لظهور نادي الاتحاد بالصورة التي ينتظرها الجميع”.

وأوضح الحائلي أنه على تواصل دائم مع للرئيس السابق لؤي ناظر بشأن كافة الأمور المتعلقة بالنادي واللاعبين المحترفين المحليين والأجانب “وسنبذل الغالي والنفيس من أجل إسعاد جماهير العميد الوفية”.وفق “عكاظ”.

وأشار الحائلي في ختام تصريحه عقب تزكيته رئيسا لنادي أنهعلى تواصل مع مدرب الفريق الكروي الأول التشيلي سييرا، حيال كافة الجوانب الخاصة بمستقبل اللاعبين المحترفين المحليين والأجانب ومن سيستمر مع الفريق ومن سيتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مطمئنا الجماهير الاتحادية بأنهم سيرو العميد بثوب جديد .

الحائلي: اطمئنوا سترون «العميد» مختلفاً

اخبار رياضية
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