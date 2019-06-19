10 أمراض شائعة تنتشر في فصل الصيف.. تعرف عليها

كشفت دراسات علمية أن 10 أمراض شائعة تنتشر في فصل الصيف، بسبب الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة، والتي تتنوع بين أمراض هضمية، وتنفسية، وجلدية.
وأوضحت الدراسات أن ارتفاع درجات الحرارة، لا يعني بالضرورة شعور الشخص بالحر الشديد، لكن هناك عوامل أخرى تلعب دورا في الشعور بالحرارة، هي الرطوبة، حيث تؤدي الحرارة والرطوبة العالية، لارتفاع درجات حرارة الجسم مما يؤثر على الصحة سلبا.
ولفتت إلى أن الجسم عندما يتعامل مع الحرارة المرتفعة، يحاول تقليلها عن طريق إفراز العرق، وإن لم ينجح في ذلك ترتفع درجات حرارة الجسم، مما قد يؤدي للإصابة بأمراض الصيف مثل ضربة شمس، أو الإنهاك الحراري، أو الإغماء.
وأشارت الدراسات إلى أن أبرز الأمراض الشائعة المرتبطة بفصل الصيف تتضمن الآتي:
1- الأمراض الهضمية، وهي أكثر الأمراض انتشاراً في فصل الصيف، وذلك لارتباطها بالطعام الذي يتناوله الإنسان؛ حيث أنّ أغلب أنواع الأطعمة غير المطبوخة إذا ازدادت درجة حرارتها أو ظلت لفترات زمنية طويلة معرضة لأشعة الشمس يؤدي ذلك إلى تلفها.
2- ضربة الشمس والصداع، وتحدث بسبب التواجد لوقت طويل تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، وتسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، والتي قد تصل إلى 40 درجة مئوية، مما يؤدي إلى إصابة الشخص بالإغماء، واحتمالية حدوث تلف في الدماغ.
3- تشنجات الحرارة، وهي آلام حادة في العضلات قد تحدث وحدها، أو أن تكون جنبا إلى جنب مع واحدة من اضطرابات الإجهاد الحراري الأخرى.
4- الطفح وحروق الجلد، فالتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة قد يصيب الشخص بحروق في الجلد، ويتحول لونه للأحمر، وبالتالي يسبب الألم عند لمسه، ومع الوقت يتغير لونه إلى البني ثم يبدأ في التقشر، كما أن الطفح الجلدي من المشكلات الصحية الشائعة خلال موسم الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وفرط تعرق الجسم، حيث إن الالتهابات التي يصاب بها الجلد تسبب في الشعور بالحكة وتظهر بقع وحبوب حمراء وطفح جلدي والتهابات.
5- التهاب العين، فالأمراض المتعلقة بالبكتيريا والفيروسات تنتشر في موسم الصيف، والتي يمكن أن تسبب تهيجا والتهابات في مختلف أعضاء الجسم، خاصة التهاب العين.وفق “أخبار 24”.
6- الزُكام، وهو تأثر الأنف نتيجة لتغير درجة الحرارة بشكل مفاجئ، وقد يحدث بسبب فيروس، وعندها يصير اسمه (الأنفلونزا)، ويسبب سيلاناً في الأنف، وسعالاً متكرراً، وعدم القدرة على التنفس، وتعباً دائماً، وزيادة في درجة حرارة الجسم، لذلك يعد الزُكام في الصيف أصعب من الشتاء.
7- آلام العظام والمفاصل، فنتيجة تشغيل مكيف الهواء لفترات طويلة، يمكن أن تصاب العظام والمفاصل بالتهابات، وخاصةً خلال النوم.
8- جدري الماء، فهو من الأمراض المعدية التي تنتشر في موسم الصيف خاصة في الأطفال، ويظهر على هيئة طفح جلدي باللون الأحمر، مصحوباً بحمى، ويسبب الشعور بحكة في الجلد وتعب بالجسم.
9- الحصبة، وهي من الأمراض المعدية التي تزداد فرص الإصابة بها خلال موسم الربيع والصيف، وتشبه جدري الماء في طريقة انتقالها.
10- النكاف، وهو من بين الأمراض الصيفية المنتشرة هو مرض النكاف، وهو مرض فيروسي شديد العدوى، ويصيب الأطفال بشكل خاص، وينتقل عن طرق النفس والسعال أو العطس، ومن أبرز أعراضه تضخم الغدد اللعابية والام العضلات، والحمى، والصداع، وفقدان الشهية، والضعف العام.