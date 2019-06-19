“الغذاء والدواء”: هذه هي الأضرار الصحية لمادة “الفورمالدهايد” المستخدمة في منتجات فرد الشعر

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين للتعرف على مادة “الفورمالدهايد” التي تستخدم في العديد من مستحضرات فرد الشعر، مبينة أنها قد تتسبب في كثير من الأضرار لمستخدمي المستحضرات التي تحتوي عليها.
وأفادت الهيئة أن مادة “الفورمالدهايد” مادة كمائية، وهي عبارة عن غاز لا لون له وذو رائحة نفاذة، ويحضر صناعياً من أكسدة الميثانول، مبينة أن “الفورمالدهايد” تستخدم في مستحضرات فرد الشعر.
أما عن الأضرار التي تصيب مستخدم مادة “الفورمالدهايد” في عملية فرد الشعر، فأوضحت الهيئة أنها تسبب الشعور بالصداع، وتتسبب بتهيّج العين، وضيق التنفس مع الكحة الشديدة، بالإضافة لتسببها بالحكة واحمرار الجلد.
وشددت الهيئة على مستخدمي منتجات فرد الشعر بضرورة اتباع النصائح التالية:
– عند وجود تحسس من الأبخرة المتصاعدة يجب التوقف مباشرة عن استخدام المنتج.
– الحرص على حفظ المنتجات في درجة حرارة حسب تعليمات التخزين المدونة على المنتج وعدم تعريضها لدرجات حرارة عالية.
– أن تكون عملية فرد الشعر في مكان ذو تهوية جيدة.
– استخدام أقنعة واقية للتقليل من الأضرار على الجهاز التنفسي.
– التحقق من إدراج المنتج في قائمة سجلات الهيئة المنشورة بموقعها الإلكتروني.
– إبلاغ الهيئة في حال وجود أي أعراض جانبية نتيجة فرد الشعر عبر الرقم الموحد “19999”، أو عن طريق نظام “تيقظ”.
وفق “أخبار 24”.