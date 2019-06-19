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أخبار محلية > “التدريب التقني”: باب التقديم لدبلوم الكليات التقنية للبنات في الرياض مفتوح الآن
19/06/2019   1:43 م

“التدريب التقني”: باب التقديم لدبلوم الكليات التقنية للبنات في الرياض مفتوح الآن

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دعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الطالبات الراغبات في الالتحاق بدبلوم التقنية بالكليات التقنية للبنات في الرياض، للتقديم إلكترونياً عبر بوابة القبول الموحد للجامعات والكلية التقنية بمدينة الرياض.

ونوهت المؤسسة إلى أن باب التقديم والقبول مفتوح الآن، وسيستمر مفتوحاً حتى يوم الأحد القادم 23 شوال الجاري.

وكان التدريب التقني قد أعلن في وقت عن مواعيد التقديم لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للعام التدريبي 1440 /1441هـ، وأوضح أن باب التقديم والقبول للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض للبنات سيكون مفتوحاً خلال الفترة 16-23 شوال 1440هـ.وفق “أخبار 24”.

“التدريب التقني”: باب التقديم لدبلوم الكليات التقنية للبنات في الرياض مفتوح الآن

أخبار محلية
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