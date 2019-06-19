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أخبار محلية > بالفيديو.. تعرف على خطوات إسعاف الشخص المصاب بـالحروق
19/06/2019   1:43 م

بالفيديو.. تعرف على خطوات إسعاف الشخص المصاب بـالحروق

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أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي الخطوات الواجب اتباعها لتقديم المساعدات أو الإسعافات الأولية للأشخاص المصابين بالحروق البسيطة.

وقالت الهيئة في مقطع فيديو توعوي إن أول خطوة يجب أن يقوم بها الشخص هي حماية نفسه من الحريق، ومحاولة السيطرة عليه، ومن ثم تقديم المساعدة للشخص المصاب.

وأضافت أنه يجب إزالة الملابس والإكسسوارات من المنطقة المصابة بالحرق، وتبريدها بالماء لمدة 10 دقائق أو يزيد، والعمل على تغطية المنطقة المصابة بشاش نظيف وبدون شد.وفق “أخبار 24”.

وحذرت الهيئة من فتح أو ثقب الفقاقيع الناتجة عن الحرق بجسم المصاب، مشيرة لأهمية طلب المساعدة الطبية من مختص أثناء عملية الإسعاف.

بالفيديو.. تعرف على خطوات إسعاف الشخص المصاب بـالحروق

أخبار محلية
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