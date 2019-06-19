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أخبار محلية > النيابة تشكل فريقاً لدراسة حالات العنف والإهمال على مواقع التواصل
19/06/2019   8:29 ص

النيابة تشكل فريقاً لدراسة حالات العنف والإهمال على مواقع التواصل

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قالت مصادر إن النائب العام الشيخ سعود المعجب، شكّل فريق عمل لدراسة حالات العنف الأسري والإيذاء والإهمال في الولاية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن النائب العام اتخذ هذه الخطوة بهدف التوصل إلى مرئيات لها من حيث اختصاص النيابة العامة مع عدمه، وإيجاد آليات التعامل معها وفق المقتضى سواء باتخاذ إجراء التحقق من الحالة أو استدعائها أو تحريك الدعوى الجزائية.

وبيّنت أن النيابة تعتزم تحريك الدعوى أو توجيه جهات الضبط للتحقق من الشكاوى أو التوجيه بالقبض على المخالفين وغيرها من الإجراءات التي تتيحها الأنظمة تجاه تلك المنشورات؛ وذلك سعياً للتعامل المباشر بشكل يساعد في تسريع الإجراءات وحماية ضحايا العنف الأسري وضبط الحالات قبل انتشارها في وسائل التواصل.

النيابة تشكل فريقاً لدراسة حالات العنف والإهمال على مواقع التواصل

أخبار محلية
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