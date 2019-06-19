زار أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، محافظة الرس أمس (الثلاثاء)، ودشن عدداً من المشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 253 مليوناً و800 ألف ريال.
وشملت المشاريع التي دشنها أمير المنطقة، وزارات النقل والصحة والشؤون البلدية والقروية، وتم التدشين بحضور عدد من المسؤولين في الإمارة وممثلين عن الوزارات.
من جانبه، أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن تفقده لمحافظة الرس والمشاريع المنفذة فيها، يأتي في إطار تحقيق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة في تفقد المحافظات على أرض الواقع، والسعي في تحقيق ما يمكن لتطوير المحافظة.
ولفت أمير المنطقة إلى أن محافظة الرس تحظى بأهمية كبيرة، لما لها من مكانة في تاريخ البلاد وما قدمته بعطائها ورجالها لخدمة هذا الوطن والدفاع عنه، مبدياً سعادته بما شاهده من مشاريع كبيرة منفذة فيها تجاوزت قيمتها أكثر من 253 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.