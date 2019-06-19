مواطن يقاضي مستشفى بجازان ويطالب بتعويض مليون ريال بعد هروب طبيب أخطأ في علاجه

رفع شاب بمنطقة جازان شكوى للهيئة الشرعية ضد مستشفى بالمنطقة، طالب فيها بتعويضه بمليون ريال، بعد هروب طبيب أخطأ في علاجه؛ حيث كان يعاني من البواسير، وتسبب له بمضاعفات نتيجة الخطأ الطبي.
وأوضح الشاب حسن ديباجي وفقاً لـ “سبق”، أنها الشكوى الثانية التي يتقدم بها ضد المستشفى، مناشداً إمارة جازان التدخل لتحريك القضية التي مضى عليها نحو 4 أعوام، مبيناً أن الطبيب تقدم باستقالته من المستشفى وغادر المملكة دون أن يعود.
وأضاف أن الطبيب حاول قبل سفره طمأنته وإيهامه بأنه سيعود مجدداً للمملكة بإرسال صور التذاكر له، قبل أن يطلب منه الطبيب السفر للدولة التي يقيم بها لتصحيح الخطأ الطبي على أن يتكفل بجميع مصاريف علاجه، لكنه رفض طلبه.
وروى ديباجي تفاصيل الواقعة، حيث كان يعاني آلاماً شديدة وشخّص الطبيب حالته بأنها بواسير من الدرجة الثانية وأجرى له عملية جراحية، قبل أن يفاجأ بأن البواسير كانت من الدرجة الرابعة، وأبلغ الطبيب بشعوره بآلام في الظهر والبطن، فأجابه الطبيب بأنه يعاني من الإمساك وطلب منه تناول السوائل.
وأشار إلى أنه فوجئ مجدداً أن الجرح الناتج عن العملية لم يتم خياطته فبرر الطبيب ذلك باكتشافه وجود “ناسور” داخلي أثناء العملية فعمل اللازم ما سبّب له هذه المشكلة، قبل أن يعترف فيما بعد أنها كانت مجرد حبة اعتقد أنها “ناسور” فاستأصلها ومعها كمية من اللحم ما أدى لتعذر تخييط الجرح.