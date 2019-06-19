ظهرت أول طائرة ركاب كهربائية في معرض باريس الجوي الذي يقام في العاصمة الفرنسية؛ حيث تعد الطائرة التي أطلق عليها اسم “أليس” نتاج إعادة تفكير جذرية في الكلفة والتجربة والأثر البيئي للسفر الإقليمي.
وتمتاز “أليس” بالقدرة على التحليق على ارتفاع 650 ميلاً وعلى متنها 9 ركاب، وتعمل بجزء بسيط من تكاليف الطائرات التقليدية، وتأمل الشركة المصنّعة لها أن تؤذن بعصر جديد من الطيران أهدأ وأنظف وأقل تكلفة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة بار يوهاي، إنهم يستهدفون تسيير رحلات على مسارات إقليمية مثل العاصمة الفرنسية إلى مدينة تولوز بجنوب فرنسا، ومن أوسلو إلى تروندهايم في النرويج ومن سان هوزيه إلى سان دييغو في الولايات المتحدة.
وفق “أخبار 24”.