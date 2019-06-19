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أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث التعليم يوضح المقصود بـ”تعديل المناهج”.. ويؤكد أن الكتب لن تتغير بصورة جذرية
19/06/2019   8:24 ص

بالفيديو.. متحدث التعليم يوضح المقصود بـ”تعديل المناهج”.. ويؤكد أن الكتب لن تتغير بصورة جذرية

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أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي المقصود بالتغييرات في المقررات الدراسية، بعد تداول خطاب داخلي بشأن النسخ القديمة من المقررات واستبدالها بنسخ جديدة.

وقال العصيمي – في حديث لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” – إن المقصود بالتغييرات التعديلات في المحتوى والإخراج للكتب المدرسية؛ إذ إن الوزارة توزع كل سنة دراسية نسخاً مصححة ومراجعة، بناءً على ملحوظات المعلمين والتربويين.وفق “أخبار 24”.

ونفى العصيمي أن يكون المقصود بالتعديل هو إقرار مناهج دراسية مختلفة عن المناهج السابقة، مشيراً إلى أن الوزارة تجري عمليات التعديل سنوياً، وتتخلص من النسخ القديمة أو الفائضة بتدويرها والاستفادة من الورق في طباعة نسخ أخرى.

بالفيديو.. متحدث التعليم يوضح المقصود بـ”تعديل المناهج”.. ويؤكد أن الكتب لن تتغير بصورة جذرية

أخبار محلية
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