“التجارة” تشهر بمواطنين ومقيم عربي لبيعهم دجاجاً مجمداً منتهي الصلاحية

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، بمواطنين ومقيم مصري الجنسية بسبب تورطهم في حيازة وبيع ونقل دجاج مجمد منتهي الصلاحية.
وجاء ذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الجزائية ببريدة، حيث أقرّت فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال على المخالفين، ومصادرة وإتلاف المنتجات التي تم ضبطها في شاحنة نقل خفيف على طريق القصيم السريع، إضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وكانت الشاحنة المذكورة تحوي 724 كرتون دجاج منتهي الصلاحية تابعة لمؤسسة مملوكة لمواطن، حيث تمت إحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة ومن ثم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات بحقهم.وفق “أخبار 24”.