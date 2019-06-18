نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > “التجارة” تشهر بمواطنين ومقيم عربي لبيعهم دجاجاً مجمداً منتهي الصلاحية
18/06/2019   11:03 م

“التجارة” تشهر بمواطنين ومقيم عربي لبيعهم دجاجاً مجمداً منتهي الصلاحية

+ = -
807

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، بمواطنين ومقيم مصري الجنسية بسبب تورطهم في حيازة وبيع ونقل دجاج مجمد منتهي الصلاحية.

وجاء ذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الجزائية ببريدة، حيث أقرّت فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال على المخالفين، ومصادرة وإتلاف المنتجات التي تم ضبطها في شاحنة نقل خفيف على طريق القصيم السريع، إضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وكانت الشاحنة المذكورة تحوي 724 كرتون دجاج منتهي الصلاحية تابعة لمؤسسة مملوكة لمواطن، حيث تمت إحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة ومن ثم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات بحقهم.وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تشهر بمواطنين ومقيم عربي لبيعهم دجاجاً مجمداً منتهي الصلاحية

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885049293.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.