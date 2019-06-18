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أخبار محلية > إزالة تعديات على منتزه البهيتة البري بالسيل الكبير
18/06/2019   11:01 م

إزالة تعديات على منتزه البهيتة البري بالسيل الكبير

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نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات “بلدية السيل الكبير الفرعية”، حملة لإزالة تعديات عشوائية مخالفة في منتزه البهيتة البري .

ووقفت لجنة مختصة مكونة من عدة جهات حكومية على الموقع، وأعدت محضراً بأعمال الإزالة التي تمت على الإحداثات الغير نظامية، حيث ضمت اللجنة مندوبين عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبلدية السيل الكبير الفرعية، وشرطة السيل الكبير، ومركز السيل.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن التعديات التي تم ازالتها تمثلت في غرف من البلك وغرف من الهنقر وتوانك مياه كبيرة ودورات مياه متنقلة وعقوم ترابية (3 مواقع بطول 50 متراً لكل ظلع) وشبوك للماشية وغرف سكنية، بالإضافة الى استغلال الأراضي بوضع كفرات السيارات واسلاك شائكة وغيرها بشكل غير نظامي.

وبينت الوكالة أنه تم إنذار المحدثين بضرورة إزالة التعديات واتباع الأنظمة والتعليمات غير أنها لم تجد تجاوبًا من المحدثين، وعلى الفور باشرت آليات الأمانة مدعومة بالقوة الأمنية بإزالة التعديات وطمس معالمها ، كما وتعمل الفرق الرقابية بالبلدية الفرعية على رصد أي شكل من أشكال التعديات والإحداثات المخالفة.

إزالة تعديات على منتزه البهيتة البري بالسيل الكبير

أخبار محلية
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