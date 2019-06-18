“العمل”: تمديد التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية حتى 6 ذي القعدة‎

جدّدت وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، اليوم الثلاثاء، دعوتها للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة للتسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية، مؤكدةً أن التسجيل ممتد حتى يوم 6 ذي القعدة 1440.
كما أوضحت أنه لا يمكن للمستفيدين الاعتماد كليًا على مراكز الرعاية النهارية لتسجيلهم، أو على ما بحوزتهم من إشعارات سابقة للقبول، باستثناء بعض المستفيدين ممن لم يحصلوا على القبول في مراكز التعليم نتيجة لارتفاع درجة الذكاء لديهم بشرط إرفاق ما يثبت عدم استحقاقه.
يشار إلى أنه منذ فتح باب التسجيل اتضح أن عدد ٥٨٩٢ مستفيدًا ممن تنطبق عليهم الشروط لم يتقدموا حتى الآن للتسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية، وذلك بحسب ما أظهرته قوائم البيانات.وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في مراكز الرعاية عن طريق بوابة الوزارة للفصل الدراسي الأول، حيث تحرص الوزارة بالتعاون مع “التعليم” على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقهم في التعليم والمشاركة الفعالة مع المجتمع.