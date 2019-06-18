حذّرت النيابة العامة من ارتكاب جريمة الدخول غير المشروع للمواقع الإلكترونية والعبث بها، مشدّدةً على أن عقوبتها تصل إلى السجن لمدة سنة والغرامة 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين.
وطبقاً لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، يُعد الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إتلافه أو تعديله أو شغله جريمة تقتضي العقوبات المذكورة، مضافاً إليها مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.
كما عرّفت النيابة العامة الجريمة بأنها تُقترف بدخول شخص غير مصرح له بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر شبكة المعلوماتية من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه.
وفق “أخبار 24”.