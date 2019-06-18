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أخبار محلية > “الخطوط السعودية” تتفق مع “إيرباص” على الاستحواذ على 30 طائرة وأحقية إضافة 35 أخرى
18/06/2019   9:14 م

“الخطوط السعودية” تتفق مع “إيرباص” على الاستحواذ على 30 طائرة وأحقية إضافة 35 أخرى

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اتفقت شركة الخطوط السعودية وشركة “إيرباص”، اليوم (الثلاثاء)، على استحواذ الخطوط على 30 طائرة من طراز A320neo.

وتضمنت الاتفاقية – التي وقعها مدير عام الخطوط السعودية صالح الجاسر ورئيس الشؤون التجارية في “إيرباص” كريستيان شيرير – أحقية إضافة 35 طائرة أخرى من طرازي A320neo وA321.

وشملت الاتفاقية كذلك تعزيز التعاون في مجالات صناعة وهندسة الطيران والنقل الجوي؛ لتدريب الموارد البشرية وتقوية القدرات الفنية المحلية.وفق “أخبار 24”.

وكانت شركة الخطوط السعودية قد طلبت في السابق 35 طائرة من طرازي  A320neo وA321، وسيصبح عدد طائراتها من هذين الطرازين بعد الاتفاقية 100 طائرة.

“الخطوط السعودية” تتفق مع “إيرباص” على الاستحواذ على 30 طائرة وأحقية إضافة 35 أخرى

أخبار محلية
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