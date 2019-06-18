نُشر مقطع فيديو جديد يصوّر حـادث الحـريق الذي تعرضت له – أمس (الإثنين) – عربة مخصصة لنقل الأموال على منطقة مرتفعة من الطريق السريع بين محافظتي بيشة وسبت العلايا في منطقة عسير.
ورصد المقطع الجديد المصور من كاميرا مثبتة داخل كابينة قيادة شاحنة كانت متوقفة خلف عربة نقل الأموال، اندلاع النيران في محرك العربة وامتداده إلى أسفلها ومحاولة حراس الأمن إخمادها باستخدام طفايات الحريق.
كما وثق المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تعاظم الحـريق بصورة مفاجئة وامتداده إلى الأجزاء الخارجية للسيارة، ما دفع حراس الأمن وأشخاصا آخرين موجودين في الموقع للابتعاد عنها.
وأدى تضاعف الحـريق إلى انفجار إطارات العربة الأمامية وانفلاتها بسرعة إلى الخلف، وشاءت العناية الإلهية ألا تصطدم بالسيارات والشاحنة المتوقفة خلفها.
وكانت معلومات نشرت يوم أمس (الإثنين) قد رجحت أن يكون سبب الحـريق ارتفاع حرارة محرك العربة، كما أن الحـادث لم يسفر عن أي إصابات.
وفق “أخبار 24”.