وسائل إعلام: زيارة مرتقبة لولي العهد إلى كوريا الجنوبية

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية أن ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان سيزور سيول في 25 يونيو الجاري، قبل أن يتجه لليابان في زيارة رسمية لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة العشرين، المقررة في أوساكا (28-29) من هذا الشهر.
وذكرت صحيفة “كوريا نيوز بلس” أن الأمير محمد سيلتقي خلال الزيارة المرتقبة رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، كما يزور وكالة تطوير الدفاع في مدينة دايجون (150 كلم شمالي العاصمة).
وأضافت أن ولي العهد سيشارك في افتتاح ثالث أكبر مصفاة نفط في كوريا الجنوبية، والمملوكة لشركة “أرامكو السعودية” في مجمع مصافي التكرير بمقاطعة غيونغسانغ الجنوبية.وفق “أخبار 24”.