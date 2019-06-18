“القدية”: الانتقال إلى مرحلة البناء في المشروع خلال أشهر

قال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر، إن الشركة تستكمل خططها وستنتقل إلى مرحلة البناء في المشروع خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف رينينجر وفقا لـ”الاقتصادية”، أن الشركة تعمل حاليا على استكمال بناء مركز للزوار مؤلف من أربعة مبانٍ منفصلة، بهدف جذب المستثمرين والشركاء المحتملين، والذي سيتم افتتاحه خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأكد أن الشركة تتعاون مع هيئات وشركات محلية ودولية لإطلاق مِنَح دراسية وبرامج تدريب لتطوير المواهب السعودية وبناء القدرات، مشيرا إلى أنه تم إطلاق برنامج تدريب مسك القدية الذي سيمنح 12 شابا سعوديا فرصة العمل في المشروع مع خبراء من جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن الشركة على مدار العام الماضي زادت من عدد موظفيها ليصبح أكثر من 160 موظفا، وسيتم زيادتهم إلى نحو 400 موظف بحلول نهاية العام الحالي، مضيفا أن الشركة تهدف إلى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المحلية بحلول وقت افتتاح المشروع في عام 2022.
وتعد القدية أكبر مدينة ترفيهية في العالم، حيث تغطي مساحة تصل 334 كم، وهي أكثر من ضعف مساحة عالم ديزني في أورلاندو، ويقع المشروع على بُعد ساعة واحدة من مطار الملك خالد الدولي و40 دقيقة من وسط الرياض.