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أخبار محلية > المهندس ماهر عريجة: نائباً للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية
18/06/2019   5:31 م

المهندس ماهر عريجة: نائباً للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية

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صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم بتعيين المهندس ماهر بن محمد عريجة نائباً للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية .

ويعد المهندس ماهر عريجه من القيادات الوطنية المميزة والذي يملك خبرةً واسعه في المجال المهني من أبرزها العمل في شركة أرامكو السعودية منذ عام 2000 م وحتى عام 2019م.

وعلمياً فقد حصل المهندس ماهر عريجة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرمنجهام.وفق “أخبار 24”.

المهندس ماهر عريجة: نائباً للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية

أخبار محلية
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