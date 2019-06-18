“أرامكو” تدشن أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في المملكة

دشنت أرامكو السعودية وشركة أير برودكتس، اليوم الثلاثاء، أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في المملكة، وذلك في مقر مركز التقنية الجديد التابع لشركة أير برودكتس في وادي الظهران للتقنية.
وأوضحت أرامكو أن المحطة التجريبية ستزوّد إسطولا مبدئيا من السيارات الكهربائية من نوع تويوتا ميراي التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، بهيدروجين مضغوط عالي النقاء.
وقال رئيس أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر: إن هذا الحدث يشكل أهمية في مجال البحث والتطوير، وخطوة مهمة نحو التوسّع في استخدامات النفط والغاز كمصادر لاستخراج الهيدروجين واستخدامه كوقود في وسائل النقل، وتوفير مصادر طاقة مستدامة للمستقبل.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة أير برودكتس، سيفي قسيمي، إن الشركة تتعاون مع أرامكو لتطوير نظام مستدام للتزوّد بالهيدروجين المشتق من الهيدروكربونات للسيارات الكهربائية التي تعمل بتقنية خلايا الوقود في المملكة.
وتتمتع المركبات التي تعمل بوقود الهيدروجين بخصائص مميزة كمصدر لوقود النقل، حيث إن خمسة كيلوغرامات من وقود الهيدروجين تجعل السيارة قادرة على قطع مسافة 500 كيلو متر دون انبعاثات باستثناء الماء، إضافة إلى إمكانية تزوّدها بالوقود في 5 دقائق بخلاف المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والتي تحتاج إلى ساعة للتزوّد بالوقود، ويمكن للهيدروجين أن يسهم بشكل كبير في توفير طاقة نظيفة وآمنة وغير مكلفة.
وفق “أخبار 24”.