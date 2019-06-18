“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل حدا في 3 جناة قتلوا وافدا ورموا جثته بأحد الجبال

نفذت وزارة الداخلية حكم القتل حدا في 3 جناة أقدموا على قَتل وافد ورمي جثته بأحد الجبال في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
وذكرت الوزارة في بيان أن كلا من عبدالرحمن بن سلطان بن عبدالرحمن الدويش “سعودي الجنسية” وعبلان علي عبدالله اليماني “يمني الجنسية” وأحمد حسن بشير العدواني “مجهول الهوية” أقدموا على قَتل محمد سليم “بنجلاديشي الجنسية” وذلك بإطلاق النار عليه من سِلاح أدى لوفاته والتخلص من جثته برميها بأحد الجبال في الصحراء.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، ونظرا لقيام الجناة باستدراج المجني عليه خارج العمران وخطفه وتكبيله وضربه بعصا ثم قتله، ولأن ما قاموا به فيه مخادعة للمجني عليه، ولإقرارهم بفعلتهم فقد تم الحكم عليهم بالقتل حداً لقتلهم المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.وفق “أخبار 24”.