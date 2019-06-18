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اخبار رياضية > الهلاليون ينتظرون إعلان الإدارة الجديدة لتوقيع عقد رعاية مع “إعمار” الإماراتية
18/06/2019   1:19 م

الهلاليون ينتظرون إعلان الإدارة الجديدة لتوقيع عقد رعاية مع “إعمار” الإماراتية

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ينتظر أن توقع إدارة الهلال الجديدة التي سيجري انتخابها اليوم الثلاثاء عقداً مع شركة إعمار الإماراتية، تتولى بموجبه الشركة رعاية الفريق.

وكانت الإدارة السابقة لنادي الهلال، وفقاً لـ”الجزيرة”، على وشك توقيع عقد رعاية مع الشركة الإماراتية الشهيرة، إلا أن رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وجه بتأجيل التوقيع إلى ما بعد انتخاب الإدارة الجديدة للنادي.

ويدلي اليوم الثلاثاء الهلاليون بأصواتهم لاختيار رئيس ومجلس إدارة جديد لناديهم لمدة 4 أعوام قادمة، وتتنافس قائمتان على مقاعد مجلس إدارة النادي الأولى يترأسها فهد بن نافل العتيبي، والثانية يترأسها موسى بن عبدالعزيز الموسى.

الهلاليون ينتظرون إعلان الإدارة الجديدة لتوقيع عقد رعاية مع “إعمار” الإماراتية

اخبار رياضية
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