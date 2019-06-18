أبطال آسيا 2019 : 8 أندية من نفس البلد يتواجهون في منافسات دور الـ 16

تعود منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 غدا الثلاثاء ضمن لقاءات دور الـ16، التي تتميز بمواجهات قوية في 4 مباريات لفريقين من نفس البلد .
في شرق القارة، يخوض كاشيما انتليرز الياباني حامل اللقب مواجهة أمام مواطنه سانفريس هيروشيما غدًا، فيما يلتقي الثنائي الصيني غوانغزهو إيفرغراند وشاندونغ لونينغ .
أما في غرب القارة سيكون لقاء مثيرا بين ناديين من الرياض وجدة بمباراة الهلال والأهلي في 6 أغسطس، كما يلتقي فريقان قطريان هما السد والدحيل، بعد أن أسفرت منافسات دور المجموعات عن تأهل 4 أندية سعودية لدور الـ16 الذي سيقام خلال شهر أغسطس المقبل.وفق “أخبار 24”.
وكان النصر قد تأهل عن المجموعة الأولى ليواجه الوحدة الإماراتي، فيما يخوض فريق الاتحاد السعودي وصيف المجموعة الثانية مواجهته أمام ذوب آهن الإيراني متصدر المجموعة الأولى حيث سيقام الذهاب يوم الاثنين 5 أغسطس .