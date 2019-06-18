مبادرة شرفية هلالية لإقناع الموسى بالانسحاب من المنافسة على رئاسة النادي

كشفت مصادر، أن تحركاً يقوده شرفيون هلاليون محايدون يسعون لإقناع المرشح موسى الموسى بالانسحاب من المنافسة على رئاسة النادي لصالح المرشح فهد بن نافل، وذلك قبيل انطلاق الجمعية العمومية للنادي اليوم الثلاثاء.
وأوضحت المصادر، أن مبادرة الشرفيين وتحركهم يسعى لتوحيد الصف الهلالي خلف مرشح واحد وهو فهد بن نافل، الذي يحظى بعدد أكبر من الأصوات، كما أنه مدعوم من شرفيين ذوي قدرة مالية عالية، ما يضمن توفر الدعم المالي للهلال طوال فترة إدارة ابن نافل.
ويشارك بالتصويت في الجمعية العمومية لنادي الهلال اليوم الثلاثاء لاختيار رئيس ومجلس إدارة جديد للنادي 35 عضوا، بينهم 15 من حملة العضوية الذهبية، وذلك بعد أن اعتمدت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية سيفتح غداً لمدة يوم واحد، عبر البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات.