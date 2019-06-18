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اخبار رياضية > الأهلي يهتم بالزبيدي.. ويجتمع مع برانكو
18/06/2019   1:16 م

الأهلي يهتم بالزبيدي.. ويجتمع مع برانكو

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أبدت إدارة النادي الأهلي اهتمامًا بإبراهيم الزبيدي، ظهير أيسر فريق التعاون، رغبةً في ضمِّه الصيف الجاري، حسبما أوضحت مصادر خاصة  لـ “الرياضية”.

وشرحت المصادر ذاتها، أن النادي استفسر عن الزبيدي دون بلوغ مرحلة التفاوض مع ناديه بعد.

فيما ذكرت مصادر أخرى، أن التعاون لم يتلقَّ حتى الآن أي اتصالات أهلاوية حول اللاعب، الذي مثَّل سابقًا أندية الوحدة، والنصر، ونجران، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

في سياق مختلف، يتوجَّه ممثل عن إدارة الأهلي إلى النمسا، الأسبوع الجاري، للاجتماع مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب المصادر، يتناول الاجتماع ملفات، أهمها احتياجات المدرب من اللاعبين الأجانب.

الأهلي يهتم بالزبيدي.. ويجتمع مع برانكو

اخبار رياضية
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