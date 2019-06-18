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اخبار رياضية > سانتوس البرازيلي يحدد سعر هدف الاتحاد
18/06/2019   1:16 م

سانتوس البرازيلي يحدد سعر هدف الاتحاد

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اشترط نادي سانتوس البرازيلي، الحصول على 500 ألف دولار، لبيع لاعبه إيميليانو فيتشو إلى الاتحاد ، وفقًا لتقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة “Terra” البرازيلية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد وقع عقدا مع اللاعب، لكن نادي سانتوس حدد المقابل المذكور للتخلي عن نجمه.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب الوسط الأرجنتيني (30 عاما)، يلعب حاليا لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بنظام الإعارة، قادما من سانتوس البرازيلي.وفق “كووورة”.

ويمكن لفيتشو التوقيع لأي نادٍ حاليًا، دون الرجوع لسانتوس، في ظل دخوله الفترة الحرة من عقده.

وأكدت الصحيفة أن سانتوس، يفضل البيع النهائي لعقد اللاعب، رغم إمكانية التجديد معه والإعارة.

وكانت “Terra” قد كشفت يوم السبت الماضي، عن بدء المفاوضات بين اللاعب واتحاد جدة.

سانتوس البرازيلي يحدد سعر هدف الاتحاد

اخبار رياضية
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