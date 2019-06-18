مصادر : شرفيو النصر يعيدون السويلم للرئاسة

علمت «الرياض» من مصادرها الخاصة أن هناك خبراً مفرحاً لجماهير النصر، يتمثل في استمرار الرئيس الحالي سعود السويلم لموسم آخر عن طريق التكليف بعد أن انتهت الفترة الزمنية المحددة للترشيح عبر الجمعية العمومية.
ويأتي قرار السويلم بالعدول عن الرحيل بعد العزوف الشرفي الكبير عن الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة النادي طوال الأيام الماضية، والتي جعلت النادي يعيش فراغاً إدارياً إن استمر يضر كثيراً بمصلحته، وهو في انتظار عدة مشاركات مهمة أبرزها دور الستة عشر في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري بجانب كأس السوبر السعودي أمام التعاون، والإعداد للمحافظة على لقبه في بطولة دوري المحترفين السعودي، ورغم أن المصادر تشير إلى أن نسبة عودة السويلم إلى النصر واستمراره في منصبه السابق ضئيلة إلا أن القرار ربما يتحول إلى واقع في لحظة بعد رفض العديد من الشخصيات لخلافته بمن فيهم أعضاء مجلس إدارته الذين شاركوه في إعادة النصر لمنصات التتويج وتحقيقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت المصادر أن عودة السويلم إن حدثت تأتي بسبب الضغوط التي مارسها أعضاء شرف النادي وجماهيره التي صدمت بقرار رحيله، ولم تقتنع بأي اسم مرشح ليحل محله بعد أن نثر الفرح في مدرجها وأعاد النصر للألقاب الذهبية بعد غياب، وقدم نفسه كشخصية قوية وقائد إداري محنك، نجح في قيادة «الأصفر» للفوز بأقوى دوري شارك فيه ستة عشر فريقاً وثمانية أجانب لكل فريق لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي.