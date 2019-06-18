منع قيد اللاعبين الهواة في دوري المحترفين السعودي

وضع اتحاد كرة القدم السعودي حدا لمشاركة اللاعبين الهواة في دوري المحترفين، بعد الأزمة التي ثارت الموسم الماضي، بتقديم أكثر من نادٍ احتجاجات على مشاركة لاعبين هواة.
ووزع اتحاد كرة القدم مؤخرا تعميما على أندية دوري المحترفين، تضمن عدم جواز قيد لاعب محترف بصفة هاوٍ للمشاركة في دوري المحترفين، مع السماح لكل نادٍ بتسجيل 30 لاعباً محترفا.
وكان الهلال احتج على مشاركة محترفه السابق محمد القرني، الذي انتقل إلى الوحدة وتم تسجيله كلاعب هاوٍ بعد غلق فترتي قيد اللاعبين الصيفية والشتوية، لكن اتحاد كرة القدم رفض الاحتجاج الهلالي.
وصعد الهلال القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي رد بأن هذا الأمر داخلي تحدده لوائح الاتحاد المحلي، لكن لا يجوز قيد لاعبين هواة للعب في مسابقة محترفين.
واعتباراً من الموسم الجديد، لن يكون في مقدور أندية دوري المحترفين تسجيل لاعبين جدد غير في فترتي القيد الصيفية والشتوية.
ومن الشروط الجديدة التي أدخلها اتحاد كرة القدم على تسجيل اللاعبين المحترفين، أن يكون اللاعب تجاوز 18 من عمره، أما في حالة قيد من هم دون ذلك فيلزم موافقة ولي أمر اللاعب، وألا تزيد مدة العقد عن سنتين، وألا يقل تحصيل اللاعب الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.