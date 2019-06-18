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أخبار محلية > “الداخلية” تنفذ حكم القتل في مواطن خطف طفلة وفعل الفاحشة بها
18/06/2019   1:04 م

“الداخلية” تنفذ حكم القتل في مواطن خطف طفلة وفعل الفاحشة بها

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل حدا في مواطن خطف طفلة وفعل الفاحشة بها في مدينة بريدة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي “سعودي الجنسية” أقدم على خطف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة.

وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه ولكونه يعد فعلاً محرماً وضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وفق “أخبار 24”.

“الداخلية” تنفذ حكم القتل في مواطن خطف طفلة وفعل الفاحشة بها

أخبار محلية
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