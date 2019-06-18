تطورات قضية الطفلة التي بُتر إصبعها.. العثور على الجزء المبتور في حاوية نفايات

قال والد الطفلة التي تعرضت لبتر في إصبعها في مستشفى أحد رفيدة الجمعة الماضية، إن الممرضة أبلغته بالعثور على الجزء المبتور من إصبع ابنته في حاوية نظافة، وأنها سلمته لأحد المسؤولين في المستشفى ووجه بالاحتفاظ به.
ووصف المواطن عبدالرحمن خميسي بحسب “عكاظ” رمي إصبع ابنته في حاوية النفايات بالتصرف غير المسؤول، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل وإعطاء كل ذي حق حقه.
وكان خميسي صرح في وقت سابق أنه أدخل ابنته المستشفى للتطعيم الأربعاء الماضي، ولكن المستشفى أمرت بتنويمها لمعاناتها من الصفار، قبل أن تتصل به يوم الجمعة وتطلب منه الحضور لاستلام ابنته، حيث وجد أن إصبعها “الإبهام الأيسر” مبتور وزعمت إحدى الممرضات أن الطفلة كانت ترضع بإصبعها فقطعته.
بدورها، أعلنت صحة عسير تشكيل لجنة للتحقيق في القضية والتحفظ على الملف الطبي للطفلة، وتأجيل سفر جميع مَن تعاملوا مع الحالة.