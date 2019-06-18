“المياه الوطنية”: 223 ريالاً متوسط فواتير المنازل.. و74% من المواطنين فواتيرهم أقل من 200 ريال

أوضحت شركة المياه الوطنية، أن متوسط فاتورة المياه للقطاع السكني انخفض من 269 ريالاً في العام 2018 إلى 223 ريالاً خلال العام الجاري.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد موكلي، خلال لقاء له مع الإعلاميين أمس الإثنين، أن 74% من المواطنين تقل فواتيرهم عن 200 ريال، وأن متوسط أسعار فواتير القطاع السكني خلال العام 2018 بلغت 269 ريالاً، و1274 ريالاً للقطاع التجاري، و5102 للقطاع الحكومي.
وأضاف أن متوسط أسعار فواتير القطاع السكني منذ بداية العام الحالي بلغت 223 ريالاً، 1025 ريالاً للقطاع التجاري، و4659 للقطاع الحكومي.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن عدد عملاء الشركة يبلغ 831 ألف مستفيد في القطاعات الثلاثة “السكني، والتجاري، والحكومي”، بينما يبلغ عدد عملاء الشركة عموما نحو مليوني عميل، مشيراً إلى أن الشركة أنهت تركيب 731 عداداً ذكياً، وستكمل بنهاية العام الجاري تركيب العدادات الذكية لجميع مستفيديها.