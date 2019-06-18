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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة
18/06/2019   8:26 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم الثلاثاء، أن يستمر الطقس بين حار إلى شديد الحرارة على بعض المناطق والأجزاء.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس التي تتراوح بين حار وشديد الحرارة تشمل المنطقة الشرقية، وقد تتأثر بذلك الأجزاء الشرقية من وسط المملكة.

وأشارت إلى أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية سيستمر على المنطقة الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، وقد تمتد هذه الأجواء حتى منطقة نجران، على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وأضافت أن هناك تكونا للسحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، وعسير، قد يمتد تأثيرها ليشمل مرتفعات الباحة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة

أخبار محلية
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