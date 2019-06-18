“التحالف”: اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين تحملان متفـجرات أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي الساعة 10:37 من مساء أمس الإثنين، تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهـابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها.
وأضاف العقيد المالكي بأنه وفي تمام الساعة 11:47 من مساء أمس تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى محملة بالمتفـجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة .
وأوضح أن الأداة الإجـرامية الإرهـابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، وقد تم كشفها وإسقاطها. وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية.وفق “أخبار 24”.