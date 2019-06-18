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أخبار محلية > الخوخ يدخل قائمة المنتجات الزراعية السعودية بعد تجربته هذا العام في القصيم
18/06/2019   8:24 ص

الخوخ يدخل قائمة المنتجات الزراعية السعودية بعد تجربته هذا العام في القصيم

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أضاف مزارعون سعوديون في شمال منطقة القصيم فاكهة الخوخ إلى أصناف الفواكه التي يزرعونها، المشتملة على العنب والتين والرمان والتوت والفراولة.

وعرفت الأسواق السعودية الخوخ السعودي في شهر رمضان الماضي، بعدما تمت زراعته ونجاح التجربة والتوسع فيها بزراعة أكثر من 12 ألف شجرة خوخ؛ حيث يعتبر شهر يونيو الحد الفاصل بين انتهاء موسم الخوخ وبداية موسم العنب في شمال القصيم.

وأوضح المشرف على إحدى المزارع في محافظة عيون الجواء محمد الهويملي، وفقاً لـ “العربية نت”، أن الخوخ دخل قائمة المنتجات الزراعية السعودية بإنتاج مميز، وتمت تغذية أسواق متعددة به.

وأشار الهويملي إلى أن المزارع أصبحت أكثر تنوعاً وأكثر حفاظاً على المياه، فهذه الثمار لا تعرف الهدر، وجميع الأشجار والنباتات تروى بطرق حديثة عبر الري بالتنقيط.

الخوخ يدخل قائمة المنتجات الزراعية السعودية بعد تجربته هذا العام في القصيم

أخبار محلية
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