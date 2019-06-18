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أخبار محلية > بعد صورة لها أثارت الجدل.. العارضة الأمريكية “بيلا حديد” تعتذر للسعوديين والإماراتيين
18/06/2019   8:22 ص

بعد صورة لها أثارت الجدل.. العارضة الأمريكية “بيلا حديد” تعتذر للسعوديين والإماراتيين

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قدّمت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، اعتذارها للسعوديين والإماراتيين بعد نشرها صورة على حسابها في “إنستغرام” اعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات؛ حيث وجهت حذاءها نحو طائرتين تتبعان لخطوط الطيران في الدولتين.

وأكدت بيلا أن صورتها لم يكن لها أي علاقة بالسياسة وأنها لم تلاحظ أبداً الطائرات الظاهرة في الخلفية، مشددة على احترامها لهذه الخطوط الجوية والبلدان التي تتبع لها، معتذرة لكل مَن اعتقد أنها توجه انتقاداً لهم خاصة في المملكة والإمارات.

وشددت على أنها تحب الجانب المسلم والعربي من عائلتها ولا تكنّ لهم سوى الاحترام الكبير، وأنها لطالما حاولت الوقوف مع الحق خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، متعهدة بأن تكون أكثر مسؤولية عند نشر الوعي تجاه القضايا المحقة بما فيها المتعلقة بمجتمع الشرق الأوسط الذي تحبه كثيراً.

صورة

وفق “أخبار 24”.

بعد صورة لها أثارت الجدل.. العارضة الأمريكية “بيلا حديد” تعتذر للسعوديين والإماراتيين

أخبار محلية
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