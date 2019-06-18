“البنتاغون” يقرر إرسال 1000 جندي أمريكي للشرق الأوسط بعد التهديدات الأخيرة

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” عن أنها قررت إرسال ألف جندي أمريكي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط؛ لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية والبرية، بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة.
وقال وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان إن الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد صحة المعلومات الموثوقة التي تلقاها بشأن السلوك العدائي من قِبل القوات الإيرانية ومجموعتها، التي تهدد أفراد الولايات المتحدة ومصالحها في جميع أنحاء المنطقة.
وأشار شاناهان إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع إيران، وتعمل لضمان سلامة أفرادها العاملين في جميع أنحاء المنطقة، وحماية مصالحها الوطنية، مؤكداً أن أمريكا سوف تستمر في مراقبة الموقف بجدية وإجراء تعديلات على مستويات القوة حسب الضرورة، في ضوء التقارير الاستخبارية والتهديدات الموثوقة.وفق “أخبار 24”.