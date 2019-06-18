مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي يُتيح للحجاج شراء نُسكهم ومتابعتها إلكترونياً

أنهى الفريق التقني التابع لمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، تطوير منظومة البيع الإلكتروني، بهدف تمكين الحجاج من شراء نسكهم ومتابعة تنفيذها إلكترونياً، برسائل نصية للمشتري بتسلم المبلغ وأخرى بعد التنفيذ.
وتُنفّذ جميع النسك وفق الشروط الشرعية والصحية، وبإشراف 10 جهات حكومية هي وزارات الداخلية والمالية والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والشؤون الإسلامية، والحج والعمرة، والبيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية، وهيئة تطوير مكة المكرمة، ومعهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة.
وأكد المشرف العام على المشروع، رحيمي بن أحمد رحيمي، أن المشروع يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المشروع أعلن في وقت سابق أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ 490 ريالاً للأغنام، ويمكن شراء السندات عبر قنوات متعددة، منها موقع المشروع على شبكة الإنترنت، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية.