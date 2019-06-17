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أخبار محلية > “البيئة” تعلن تأسيس الأمانة العامة المؤقتة للمجلس الدولي للتمور‎
17/06/2019   10:26 م

“البيئة” تعلن تأسيس الأمانة العامة المؤقتة للمجلس الدولي للتمور‎

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، عن تأسيس الأمانة العامة المؤقتة للمجلس الدولي للتمور بالرياض، وذلك تنفيذاً للتوصيات الناتجة عن الاجتماع التحضيري للمجلس الدولي للتمور برئاسة المملكة.

وكان المجلس عقد الشهر الماضي اجتماعاً تحضيرياً للدول الأعضاء في المدينة المنورة، بمشاركة: “الإمارات، وعمان، واليمن، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وتونس، وموريتانيا”، بحضور عدد من وزراء الزراعة العرب و ممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور.

وتواصلت الأمانة مع الدول الغائبة عن الاجتماع، لاستكمال إيداع وثائق الانضمام للمجلس، وإعداد مسوَّدات القوانين واللوائح المالية والإدارية، وإعداد المشاريع المقترحة وبرنامج العمل للسنتين القادمتين والميزانية المقترحة ومصادرها والجدول الزمني للتنفيذ.وفق “أخبار 24”.

“البيئة” تعلن تأسيس الأمانة العامة المؤقتة للمجلس الدولي للتمور‎

أخبار محلية
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