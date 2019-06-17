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أخبار الخرج > الماضي يستقبل أ/سعد ال عريج مشرف القطاع الجنوبي للمجاهدين بالرياض
17/06/2019   7:10 م

الماضي يستقبل أ/سعد ال عريج مشرف القطاع الجنوبي للمجاهدين بالرياض

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استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/١٠/١٤ هـ مشرف القطاع الجنوبي للمجاهدين بمنطقة الرياض  أ/ سعد زيد ال عريج بمناسبة تعيينه مشرفاً للقطاع الجنوبي للمجاهدين بمنطقة الرياض ويرافقه مساعد القطاع الجنوبي للمجاهدين بمنطقة الرياض المكلف / فهد فنيس الدوسري  في بداية الاستقبال رحب المحافظ بهم ، مهنئاً ال عريج بمناسبة تعيينه ومتمنياً له ولزملائه التوفيق في القيام بالمهام المناطة بهم في سبيل تكامل وتظافر الجهود مع الجهات الأمنية كافة منوهاً بما تقوم به إدارة المجاهدين من أعمال ومجهودات أمنية . بدوره عبر ال عريج عن شكره للمحافظ على توجيهاته التي تصب في المصلحة العامة سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه وزملاءه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

الماضي يستقبل أ/سعد ال عريج مشرف القطاع الجنوبي للمجاهدين بالرياض

أخبار الخرج
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