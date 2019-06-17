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أخبار محلية > بيع مركز “الرياض جاليري” بـ 976 مليون ريال ضمن تصفية تركة صالح الراجحي
17/06/2019   7:00 م

بيع مركز “الرياض جاليري” بـ 976 مليون ريال ضمن تصفية تركة صالح الراجحي

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تمكنت شركة إتقان العقارية من بيع مركز الرياض جاليري في المزاد الذي أقيم عصر اليوم الاثنين ضمن المزاد الحادي عشر لتصفية تركة صالح الراجحي.

وبيع المركز والأرض المجاورة له بمبلغ 976 مليوناً و500 ألف ريال لشركة نمو الأصول للاستثمار.

وكان رجال الأعمال والشركات الراغبة في شراء المركز بدأوا في التوافد على موقع المزاد بفندق رافال كمبينسكى، ورسا المزاد على شركة النمو خلال 30 دقيقة فقط من بدء المزاد.وفق “أخبار 24”.

وتبلغ مساحة المركز التجاري مع الأرض المجاورة له حوالي 154 ألف متر مربع، ويقع في شمال العاصمة الرياض، وتحيط به طرق الملك فهد والعليا العام والإمام سعود.

بيع مركز “الرياض جاليري” بـ 976 مليون ريال ضمن تصفية تركة صالح الراجحي

أخبار محلية
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