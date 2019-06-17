التقى وزير الشؤون الإسلامية في مكتبه بمقر الوزارة اليوم الإثنين نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية “للتنمية الاجتماعية” الدكتورة تماضر الرماح.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، بما يحقق التكامل في تنمية القطاع غير الربحي، في ضوء رؤية المملكة 2030.
وأشارت الدكتورة تماضر الرماح إلى ما تحقق من منجزات كبيرة في أعمال وزارة الشؤون الإسلامية وبرامجها، لا سيما بعد فتح باب العمل في القطاع النسائي في تخصصات متعددة، وهو ما اعتبرته سابقة في تاريخ الوزارة.
وأكدت أن هناك أهدافا مشتركة بين الوزارتين لتحقيق مزيد من التعاون المشترك في نشر الوسطية والاعتدال.
التقى معالي وزير #الشؤون_الإسلامية في مكتبه بمقر الوزارة اليوم معالي نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية “للتنمية الاجتماعية” الدكتورة /تماضر الرماح ،
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، بما يحقق التكامل في تنمية القطاع الغير ربحي، في ضوء رؤية المملكة 2030. pic.twitter.com/dcHpDHKyhi
— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) June 17, 2019