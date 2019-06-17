قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دعمًا ماليًا لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، وذلك في إطار جهود المملكة في دعم المنظمات والهيئات الدولية وحرص القيادة على المشاركة بدور مؤثر في أهم المنظمات العالمية والإقليمية.
ووُجه الدعم لبرنامج “عدم ترك بلد خلف الركب”، الذي يهدف إلى مساعدة الدول النامية على تطبيق القواعد القياسية والأساليب الموصى بها الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني، إضافة إلى المساهمة في التكاليف اللازمة لترجمة وثائق ومخرجات المنظمة للغة العربية.
وصرح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي المنصوري بأن الدعم البالغ مليون دولار، يأتي تجديدًا للدعم السابق الذي قدمته المملكة للإيكاو في 2016م وقدره مليون دولار، وحقق نتائج إيجابية ملموسة أسهمت في رفع مستوى سلامة وأمن الطيران المدني في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفق “أخبار 24”.