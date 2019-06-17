دشَّن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء محمد التويجري اليوم الإثنين بوابة تعداد السعودية 2020م، كمنصة إعلامية توعوية لكل ما يخص التعداد الخامس للسكان والمساكن والمُنشآت 1441هـ – 2020م.
وذكر وكيل الهيئة للاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء الأستاذ تيسير المفرج أنَّ بوابة تعداد السعودية هي المنصة الرسمية لكافة أخبار التعداد وما يتعلق به من إعلان النتائج ونشرها إضافة إلى كونها منصة لنشر الوعي الإحصائي بشكل عام.
وأوضح المفرج أنَّ البوابة تعرض نوافذ خاصة بالتعدادات الأربعة السابقة ونتائجها، إضافة إلى ما تحتويه من نوافذ إخبارية وتوعوية تُسلِّط الضوء على ما تم حتى الآن من أعمال تحضيرية للتعداد الخامس.
وأضاف أنَّه سيكون بإمكان المواطن والمقيم استيفاء استمارة التعداد من خلال (نظام العد الذاتي) عبر البوابة في شهر مارس 2020م، وحيث سيتمكن رب الأسرة من تسجيل كافة بياناته وبيانات أسرته دون الحاجة لزيارة الباحث الإحصائي للمنزل.
يذكر أن مجلسِ الوزراء كان قد وافق على قيامِ الهيئةِ العامة للإحْصَاء بتنفيذِ التِّعْدادِ العَام للسُّكَّانِ والمساكنِ لعامِ (2020م) باعتباره التعداد الخامس للمملكة، وحدد مساء يومِ الثلاثاء الموافق 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020 بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته.
وفق “أخبار 24”.