خالد العطوي يرحل عن تدريب منتخب الشباب

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي للشباب خالد العطوي أنه غادر منصبه، معبراً عن شكره للمسؤولين الرياضيين والجماهير على المساندة التي وجدها خلال فتره إشرافه على المنتخب.
وقال العطوي: “أشكر جميع المسؤولين الرياضيين السابقين والحاليين في هيئة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم على منحهم لي الفرصة في السنوات الثلاث الماضية لخدمة وطني الغالي من خلال تدريب منتخب الشباب السعودي لكرة القدم.. أعتذر للجميع وأتمنى للجميع التوفيق”.
وأضاف: “إلى شعب المملكة العربية السعودية ومحبيه أشكركم على كل دعم قدمتموه لي وأعلم أن الشكر لا يفيكم حقكم”، متابعاً: “لكل مَن كان شريكا معنا في مسيرتنا من أجهزة فنية وإدارية وطبية وإعلامية وأبنائي اللاعبين ولكل مَن دعم مسيرتنا من مدربين وإعلاميين ومتابعين ومحبين لكم مني كل الحب والتقدير والشكر والعرفان والامتنان”.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، عبر المنتخب السعودي لكرة القدم عن شكره للعطوي على ما قدمه خلال الفترة الماضية مع أخضر الشباب، متمنياً له التوفيق في محطته القادمة.