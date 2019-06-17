بالفيديو.. ناقد رياضي: إذا كان النصر بمن حضر كما يقولون فأين رجالاته؟

أبدى الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد استغرابه الشديد من عدم وجود مرشح حتى الآن لرئاسة نادي النصر بطل الدوري، رغم ما يردده النصراويون دائماً بأن النصر بمن حضر.
وقال الحمد خلال لقائه ببرنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، إن ما يحدث في البيت النصراوي مشهد غريب، وهناك مقولة نسمعها وتردد بكثرة بأن النصر بمن حضر، ومع ذلك فتح باب الترشيح لرئاسة النادي مرتين دون أن يحضر أحد.
وأضاف أن الشارع النصراوي بدون شك شعر بصدمة باعتذار سعود آل سويلم عن الترشح للرئاسة في اللحظات الأخيرة، ثم ظهرت بارقة أمل بالحديث عن ترشح عبدالعزيز الجليل قبل أن يعتذر أيضاً، متسائلاً: “أين رجالات النصر”.وفق “أخبار 24”.
عبدالكريم الحمد : النصراويين دائما يقولون النصر بمن حضر ، الآن أين رجالات النصر عن النادي ؟ #الهلال #الاهلي #النصر #الاتحاد #الشباب #الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/poVUy61Gy6
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 16, 2019